Politieman zwemt met pasgeboren bruinvisje onder de arm in zee om het te verenigen met zijn mama Bart Boterman

07 juni 2020

14u27 43 Middelkerke Een politie-inspecteur heeft zondagmorgen een nogal ongewone reddingsactie uitgevoerd. Hij zwom een pasgeboren bruinvisje terug tot bij zijn mama in de Noordzee. Het dier was namelijk afgezonderd geraakt van zijn moeder en spoelde aan op het strand. De overlevingskansen waren nihil zonder zijn ingrijpen. “Enorm veel respect voor deze knappe actie”, glundert korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke.

Zondagmorgen, iets over 9 uur. De politie van Middelkerke krijgt een melding van een wandelaar die, terug hoogte van een Logierlaan, een klein dolfijnachtig zeezoogdier had aangetroffen langs de waterlijn. “De wandelaar had al meermaals geprobeerd om het dier in zee te plaatsen en terug te doen zwemmen, maar dat mislukte telkens. Het beestje spoelde opnieuw aan. We contacteerden Sea Life en zij stuurden op hun beurt iemand van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Die stelde vast dat het om een pasgeboren kalf van een bruinvis ging. Het dier zou het niet overleven als hij niet terug bij zijn mama raakte. De mama was in de verte te zien, zichtbaar op zoek naar haar pasgeboren kalfje”, getuigt korpschef Frank Delva van de politie van Middelkerke.

Wapengordel uit en met uniform in zee

Nog enkele pogingen om het pasgeboren jong in zee te drijven mislukten. “Onze inspecteurs Sebastien Verbuecken en Kimberly Gaul waren ter plaatse. Er waren nog weinig opties over om het jonge dier te redden en de tijd begon te dringen. Uiteindelijk besloot inspecteur Verbuecken, een ervaren zwemmer, om het heft in eigen handen te nemen. Hij trok zijn wapengordel uit, liep in zee in zijn uniform en zwom met het pasgeboren bruinvisje onder de arm richting de moeder”, gaat Frank Delva verder.

Respect van de korpschef

Inspecteur Sebastien Verbuecken zwom zo’n dertig meter ver, op zo’n 2,5 meter diepte. “Daar liet hij het kalfje los, waarop het opnieuw richting zijn moeder zwom. Onze inspecteur zwom terug naar het strand en hield er een nat pak aan over. Enorm veel respect voor zijn reddingsactie”, glundert de korpschef. Dat de politie ook een hart voor dieren heeft, is nog maar eens bewezen.