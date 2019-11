Politiecombi botst met personenwagen op weg naar interventie voor loslopende koe Bart Boterman

14 november 2019

09u52 0 Middelkerke In de Koninginnelaan in Middelkerke gebeurde woensdag rond 11 uur in de voormiddag een ongeval tussen een politiecombi en een personenwagen. Er vielen geen gewonden, maar beide voertuigen liepen schade op. De combi was onderweg naar een loslopende koe op straat.

“Onze patrouille reed prioritair met zwaailichten en sirene. In de Koninginnelaan voerde een bestuurster (27) uit Sint-Martens-Latem net een manoeuvre uit toen de combi voorbij kwam. Er volgde een aanrijding met stoffelijke schade tot gevolg”, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke. De politie van Oostende kwam de vaststellingen doen.

“De patrouille was net onderweg naar een loslopende koe op straat die voor verkeerschaos zorgde. Er is een andere patrouille op afgestuurd en de koe zat snel opnieuw in de wei”, aldus de commissaris.