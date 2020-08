Politie zoekt getuigen van inbraak bij kapsalon Bart Boterman

14 augustus 2020

16u07 0 Middelkerke D e politie roept de hulp in van de bevolking na een inbraak in een kapsalon in de Weststraat in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke. Er is een opsporingsbericht verspreid.



De feiten dateren al van vrijdag 7 augustus, tussen 17.45 en 19.45 uur. Nu pas is een opsporingsbericht verspreid. “Getuigen hebben een voertuig opgemerkt in de omgeving van de plaats van de feiten. Het voertuig betreft een donker, blauwe Jaguar met buitenlandse nummerplaat en opvallende zwarte velgen. Heeft u dit voertuig opgemerkt of heeft u info over het voertuig mag u onze diensten contacteren op het nummer 059/31.23.12, keuzemenu 3", luidt het opsporingsbericht van de lokale politie Middelkerke.

Over de toedracht van de feiten is niets bekend. Vast staat dat het om een inbraak bij kapsalon Martine zou gaan. Ook over de buit is niets bekend. Zowel politie, parket als de kapster houden de lippen stijf.