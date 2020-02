Politie van Middelkerke moet afscheid nemen van trouwe diensthond Flynn Timmy Van Assche

07 februari 2020

16u39 0 Middelkerke De politiezone Middelkerke meldt het overlijden van haar trouwe diensthond Flynn. Het fiere en mooie dier werd 14 jaar.

De politiezone komt zelf met het nieuws naar buiten. “Flynn was al tien jaar vaste patrouillehond en was de partner van hoofdinspecteur Kurt Vanryssel”, laat Wendy Coene van de politie weten. “Flynn toonde al die jaren een gigantische inzet en genoot van haar werk en trainingen. Zo was ze veel te gast op de grote Middelkerkse evenementen en werd zo één van de bekendste honden van onze gemeente.” Het gaat om een natuurlijk overlijden. “Flynn was niet meer van de jongste, maar dat maakt het afscheid daarom niet minder pijnlijk”, onderstreept Coene.

De opvolging is alvast verzekerd, want hond Ralphe zal in de pootsporen van Flynn stappen. De Middelkerkse politie telt in totaal twee diensthonden.