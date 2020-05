Politie van Middelkerke heeft er plots fan bij Bart Boterman

22 mei 2020

10u48 2 Middelkerke De politie van Middelkerke heeft vrijdagmorgen een aparte interventie voor de kiezen gekregen. Rond 7.15 uur kwam er een oproep over een loslopend boerenpaard op de hoek van de Zwarteweg en de Blarenuitweg in Slijpe.

Het paard was uit zijn weide gebroken en liep langs straat. Door het landelijke karakter van de omgeving viel de verkeershinder best mee. “Het dier gedroeg zich vrij rustig bij aankomst van onze patrouille en liet zich zelfs fotograferen bij de politiecombi", zegt commissaris Stijn Popeye van de lokale politie Middelkerke. “De patrouille slaagde er vrij snel in om de eigenaar op te sporen. Die is zijn boerenpaard komen halen om het terug in de weide te stoppen. Het weiland lag vlakbij. Gelukkig bleven incidenten uit en was de situatie snel opgelost.”