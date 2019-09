Politie sluit kraakster tijd lang op na nieuwe brandoproep in leegstaand gebouw Bart Boterman

24 september 2019

17u39 0 Middelkerke De hulpdiensten werden maandagavond opgeroepen voor een brand op de zeedijk in Westende. Opnieuw ging het om het leegstaand appartementsgebouw Residentie Claire op nummer 306, waar in de nacht van 20 augustus een ernstige brand woedde in een flat.

Afgelopen maandagavond, bij aankomst van brandweer en politie, bleek van een brand geen sprake. “Wel was een kraakster kaarsen aan het branden. De melders hadden de gloed aanzien voor een brand, gezien het pand normaal gezien leeg staat en er geen elektriciteit is. Het ging om dezelfde vrouw die bij de eerste brand betrokken was”, zegt commissaris Stijn Popeye van de lokale politie Middelkerke. Bij de brand in augustus waren er uitslaande vlammen en is de flat verwoest. Uit onderzoek bleek dat de aanwezige vrouw niet opzettelijk brand had gesticht, maar wel onvoorzichtig was geweest. Ook dit keer vond de politie dat ze gevaarlijk bezig was.

“We hebben de vrouw een tijd lang bestuurlijk opgesloten om verdere escalatie te vermijden, maar verder kunnen we niets doen. De syndicus laat kraken al dan niet oogluikend toe en is al meerdere keren tevergeefs aangesproken om het gebouw dicht te timmeren. De wet op kraken is dan wel veranderd, zonder officiële klacht kunnen wij daar in principe niemand weghalen”, aldus de commissaris. Wanneer het gebouw precies wordt gesloopt om een nieuwbouw te plaatsen, is niet duidelijk.