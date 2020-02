Politie pakt twee verdachte mannen op langs straat: het blijken inbrekers te zijn Bart Boterman

21 februari 2020

13u44 4 Middelkerke De politie van Middelkerke heeft vorige zaterdag twee inbrekers opgepakt. Een alerte politiepatrouille zag de twee mannen wandelen in de Wateringstraat, nabij het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, en vond dat verdacht. De politie ging over tot controle.

“Bij nazicht bleken beide individuen, een 24-jarige man uit Roemenië en een 19-jarige man uit Spanje, in aanmerking te komen voor verscheidene inbraken in onze regio”, zegt commissaris Stijn Popeye. “Het duo werd door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden. De lokale recherche van PZ Middelkerke staat in voor het verder onderzoek", aldus commissaris Popeye. De twee zouden al met zekerheid vier inbraken op hun kerfstok hebben. Of ze nog veel meer feiten hebben gepleegd, wat de politie sterk vermoedt, moet het onderzoek uitwijzen.