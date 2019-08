Politie evacueert zeven mensen tijdens zware brand op zeedijk, onderzoek wijst op onvoorzichtigheid Bart Boterman

21 augustus 2019

11u46 2 Middelkerke Op de Zeedijk in Westende woedde dinsdagnacht een zware uitslaande brand in een appartementsgebouw. Zeven mensen zijn geëvacueerd door een politiepatrouille die de brand toevallig opmerkte. Er vielen geen gewonden. Volgens de bevindingen van het parket is het vuur allicht ontstaan door onvoorzichtigheid. Buren spraken van partnergeweld voorafgaandelijk aan de brand.

De brand brak uit rond 2.30 uur. “Een politiepatrouille op de zeedijk zag in de verte een oranje gloed bij een appartementsgebouw. Ze verwittigden de brandweer en begaven zich onmiddellijk naar het gebouw. Ze ontstoken sirenes en zwaailichten om de buurt wakker te maken”, vertelt waarnemend korpschef en commissaris Frank Delva. De brand woedde op de vierde en bovenste verdieping van residentie Claire, Zeedijk 306. Samen met de naastgelegen residentie Françoise wordt het oude gebouw na de zomer afgebroken om plaats te ruimen voor een nieuwbouw.

Koelbloedig

“Onze politiemensen raakten niet binnen en hebben vervolgens de glazen toegangsdeur open gestampt. Ze doorliepen het gebouw en zijn op alle deuren beginnen bonken. Zo zijn zeven mensen in veiligheid gebracht, terwijl er een uitslaande brand woedde op de bovenste verdieping. Onze politiemensen hebben erg koelbloedig gehandeld en verdienen een pluim”, aldus de waarnemend korpschef. De brandweer was na enkele minuten ter plaatse en zette de grote middelen in. Na twintig minuten was de situatie onder controle, al duurde de interventie nog tot 5.30 uur.

Partnergeweld en krakers

Enkele minuten voordat de politie de vuurgloed opmerkte, hadden tweedeverblijvers in het appartementsgebouw al de politie gebeld voor zwaar partnergeweld. “We hoorden de vrouw die op de bovenste verdieping verblijft hevig roepen en tieren. Ze riep constant ‘nee’. We hoorden ook een man roepen. Erg kort na ons telefoontje naar de politie rende de vrouw naar beneden en riep ze dat er brand was uitgebroken. We dachten dat het een grap was, tot de politie kort daarna op onze deur bonkte. Toen zijn we meteen naar buiten gegaan met ons hondje. De man die we hoorden, hebben we nergens meer gezien”, vertellen tweedeverblijvers in het gebouw.

In het gebouw staan al heel wat appartementen leeg en is het er een komen en gaan van krakers. “Ook de vrouw op de bovenste verdieping kraakte het appartement. Ze had al sinds januari geen huur betaald en de gas en elektriciteit waren afgesloten. Gelukkig maar, anders was het misschien nog veel erger afgelopen. We kunnen enkel zeggen dat die vrouw geen kwaadwillig persoon is en vooral hulp nodig heeft”, besluiten ze. Het echtpaar vertrekt vroeger richting huis.

Gerechtelijk onderzoek

Het parket opende een gerechtelijk onderzoek. “Alles wijst erop dat het vuur ontstaan is op accidentele wijze op de vierde verdieping, waar de vrouw verbleef. Meer bepaald door onvoorzichtigheid”, meldt het Brugse parket. Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) kwam ter plaatse. “Aan de bewoners van het gebouw hebben we noodopvang aangeboden, maar niemand ging erop in. Het gaat hoofdzakelijk over tweedeverblijvers die vertrekken naar huis”, voegt Dedecker toe.