Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden van vrouw in Westende Siebe De Voogt

13 september 2020

11u55 3 Middelkerke In Westende is zondagmorgen het levenloze lichaam aangetroffen van een vrouw. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Volgens de eerste berichten bevond ze zich in het drugsmilieu.

Het lichaam van de vrouw, volgens de eerste berichten rond de 38 jaar, werd in de loop van de ochtend gevonden in een woning langs de Distellaan. Er kon geen hulp meer baten. Omdat ze zich in het drugsmilieu bevond, gaan de speurders voorlopig uit van een drugsgerelateerd overlijden. Er werd alvast een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken. De politie zou intussen al enkele verdachten in het vizier hebben, die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van de vrouw. Vooralsnog zouden wel nog geen arrestaties hebben plaatsgevonden.

Het Brugse parket communiceert voorlopig niet over de zaak. “Het onderzoek zit momenteel nog in een te prille fase”, klinkt het.