Plannen voor ruim 80 nieuwe woningen net buiten dorpscentrum Leffinge Timmy Van Assche

14 februari 2020

19u58 0 Middelkerke Projectontwikkelaar Woenst uit Ternat bereidt een nieuw bouwproject voor in de Middelkerkse deelgemeente Leffinge. Er staan in totaal 88 woonsten op stapel. De aanvraag moet wel nog behandeld worden door de gemeente.

De site waarop Woenst wil bouwen is meer dan vijf hectare groot en bevindt zich ten noorden van het dorpscentrum, tussen de centrale Leffingestraat en het fietspad langs het Ieperleed. In totaal zouden er 64 eengezinswoningen komen en nog eens 24 zogenaamde mantelappartementen. Dat zijn appartementen die worden gebouwd en ingericht met het oog op ouder worden en toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. “De woningen krijgen onder meer zonnepanelen en geothermie. Daarmee is de woonst niet alleen duurzaam, maar krijgen eigenaars vijf jaar vrijstelling op de onroerende voorheffing”, maakt Woenst zich sterk.

Tuin volgens mede-eigendom

“Het leek ons een site met zeer veel potentieel. De eerste ontwerpen van onze architecten DierendonckBlancke hebben dit idee bevestigd”, zegt Lukas Verdoodt van Woenst. “Op basis hiervan zijn we gaan verder werken. We proberen hier een modern en duurzaam woonproject te ontwikkelen, waarbij compact wordt gebouwd. Ondanks de compacte bouwvorm zijn de woningen toch zeer ruim en beschikken ze over alle functionaliteiten, zoals bergingen en drie slaapkamers. Opvallend: de woningen beschikken over een tuin van vier hectare volgens het concept van mede-eigendom. Deze woonvorm wint meer en meer aan succes.”

Timing

Een exacte timing van het project is er nog niet. “We wachten eerst de vergunning af. De uiterste beslissingstermijn van de gemeente is ergens begin juli. Zonder beroepen zou de vergunning half augustus definitief zijn. Nadien starten we de aanbesteding op. Ik vermoed dat we ten vroegste rond de zomer van 2021 zullen beginnen bouwen. De eerste oplevering zal toch makkelijk 2 jaar later zijn”, schetst Verdoodt nog. Allicht eind 2020 of begin 2021 gaat het project in verkoop. De vanaf-prijs voor de woningen ligt vermoedelijk rond de 300.000 euro, voor appartementen zal dat allicht onder de 250.000 euro liggen.