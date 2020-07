Petanquetornooi voor liefhebbers in Middelkerke: “Kan perfect veilig verlopen” Timmy Van Assche

24 juli 2020

14u35 0 Middelkerke Met ‘Trofée Grand Sud’ brengt Middelkerke de sfeer van Zuid-Frankrijk naar de Noordzee. Het gaat om een recreatief petanquetornooi op het strand waarbij je ook nog eens kan proeven van een goeie rosé. “Alles kan veilig verlopen in een contactbubbel”, bevestigen de organisatoren.

Kleinschalige en beheersbare events moeten deze zomer leven in de Middelkerkse brouwerij brengen. De ‘Trofée Grand Sud’ is er een van. Het concept is simpel: begeleid door de Middelkerkse petanqueclubs leg je vier uitdagende opdrachten af. Na de sport volgt de ontspanning, want dan kun je proeven van een fris glaasje rosé.

Veilig

“‘Grand Sud’ is de verzamelnaam van enkele van Frankrijks meest zonnige wijngaarden”, geeft mede-organisator Alain Bloeykens mee. “Zij werken maar wat graag mee aan dit unieke familie-evenement. Voor de Trofée Grand Sud zetten ze hun intense rosé voorop: een pure merlot die het evenwicht bewaart tussen fris- en zoetheid. Afstand houden wordt geen probleem. Is het toch te druk, dan doen de begeleiders je eventjes wachten. En aan de wijnbar is er veel plaats om een glaasje rosé te drinken.” Hoewel er geen wedstrijdelement aan de Trofée verbonden is, kan je toch wat leuke prijzen mee naar huis nemen. De beste speler kan trouwens zijn eigen gewicht in wijn winnen. Inschrijven gebeurt ter plaatse. Je krijgt een paar teenslippers en een zonnehoed cadeau, maar moet wel je eigen petanqueballen meebrengen. Op zaterdag 25 juli en zondag 9 augustus kan je terecht op de strandzone ter hoogte van de Rotonde in Westende, op zondag 26 juli en maandag 10 augustus op het sportstrand in de Louis Logierlaan. De actie vindt telkens plaats tussen 12 en 16 uur.