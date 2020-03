Paul Bruna geeft geen kussen en handjes meer na optreden Gudrun Steen

08u48 0 Middelkerke Zanger Paul Bruna uit Middelkerke zal tijdens de signeersessies na de optredens de komende dagen geen kussen en handen meer geven aan de fans. Hij volgt hiermee de raad op van de overheid als preventie in het kader van de verspreiding van het coronavirus.

“Het is een gewoonte dat de fans na het optreden een foto komen nemen of een foto laten signeren”, schetst Paul. “Dit keer zal dat zonder kusje of handje zijn. Ik ben geen paniekzaaier maar ik vind dat we deze keer de situatie ernstig moeten nemen. Mijn fans reageren begripvol. Het merendeel vindt het zelfs een goed initiatief. Mijn collega-artiesten zullen ongetwijfeld volgen. Deze namiddag sta ik op het podium in zaal Middenstand in Ingelmunster en donderdag in De Kippe in Merkem.”