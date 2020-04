Paul Bruna draagt lied op aan zorgverleners en lanceert videoclip: “Ik kan me inbeelden hoe zwaar zij het nu hebben” Timmy Van Assche

26 april 2020

13u53 7 Middelkerke Zanger Paul Bruna heeft vanuit zijn living een optreden gegeven. Driehonderd fans keken naar de livestream en kort na de middag waren er al 1.600 weergaven. Een mooi succes. Het meest opvallende moment was een lied opgedragen aan zorgverleners en iedereen die tijdens de coronacrisis aan de slag is.

Paul Bruna kondigde eerder al aan een optreden te verzorgen via Facebook. Hij deed dat om zijn fans, die samen met de performer zelf heel wat optredens in het water zagen vallen, toch wat muzikale ontspanning aan te bieden. Het optreden duurde meer dan drie kwartier en daarin passeerden heel wat bekende eigen nummers en covers de revue. Toch was er een liedje dat er bovenuit stak. “Er zijn al heel wat liedjesteksten geschreven en gezongen over de coronasituatie. Maar bij mijn weten is er nog geen enkel nummer geschreven voor de zorgverleners en met uitbreiding voor alle mensen die nu aan de slag zijn om levens te redden of mensen te bevoorraden", zegt Paul Bruna. “Ik heb een liedjestekst geschreven op de muziek van ‘Geef mij je angst’ van André Hazes als eerbetoon aan die mensen die dag in dag uit klaar staan voor anderen en het beste van zichzelf geven.”

Respect

Er is ook nog een achterliggende reden voor dit nummer. “Ik werd zes jaar geleden opgenomen in het ziekenhuis voor prostaatkanker en eind vorig jaar werd ik nog eens gehospitaliseerd na hartklachten. Ik weet goed hoe het er aan toe gaat in een ziekenhuis en kan me inbeelden hoe zwaar de zorgverleners het nu hebben. Ik ga ook regelmatig optreden in rusthuizen en weet ook maar al te goed met hoeveel ijver de zorgkundigen en medewerkers daar hun werk doen. Anderzijds breek ik in het nummer ook een lans voor iedereen die aan het werk is in winkels, magazijnen, in de transportsector of bij de politie. Ik vond dat ik deze tekst moest schrijven uit respect voor al deze mensen. Trouwens, ik klap ook elke avond aan de voordeur, want deze mensen verdienen dat.”

Je kunt het optreden herbekijken op de Facebookpagina van Paul Bruna.



