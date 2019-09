Pastoor Bart Lagrange over Leffingeleuren in ‘zijn’ dorpskerk: “Het wordt me op een dienblaadje aangeboden” Timmy Van Assche

12 september 2019

21u10 1 Middelkerke Straks schiet Leffingeleuren opnieuw uit de startblokken met een rijkelijk muziekprogramma. Maar nooit eerder stonden zoveel activiteiten gepland in de plaatselijke dorpskerk. Hoe kijkt pastoor Bart Lagrange (44) naar al dat feestgedruis?

Met het opvallende kunstwerk Echo van Zoro Feigl, een nieuwe editie van Duyster Live en de performance Calculated Risk van Kasper Vandenberghe stonden nog nooit zoveel activiteiten gepland in de Onze-Lieve-Vrouwkerk tijdens Leffingeleuren. De festivalorganisatoren waren al jaren vragende partij om de kerk bij hun feest te betrekken, maar tot vorig jaar hield de kerkfabriek de boot af. Pastoor Bart Lagrange, sinds november 2016 pastoor in de federatie Middelkerke-Spermalie, laat zijn licht schijnen op het festival in de kerk. “Inderdaad, Leffingeleuren was al langer vragende partij om de kerk te mogen gebruiken. Alleen, binnen de kerkfabriek was niet iedereen voorstander. Ook niet alle oudere inwoners van Leffinge stonden altijd achter het festival. Ze vonden het te luid, te groot, te druk en te commercieel.”

“Geen death metal”

“Maar sinds Leffingeleuren het over een andere boeg gooit (vijf jaar terug, red.), veranderde het kerkbestuur haar mening en waren performances binnen het religieuze gebouw niet langer uitgesloten. Kijk, de voorstellingen die hier plaatsvinden, moeten in overeenstemming zijn met het spirituele en religieuze karakter van de kerk. Commerciële ‘boenke-boenke’, death of black metal passen hier bijvoorbeeld niet – het mag niet aanstootgevend zijn, hé”, is de pastoor duidelijk. “De eerste editie van Duyster Live – ik kende het voormalige radioprogramma goed – was prima meegevallen vorig jaar. Weet je, alle voorstellingen worden in prima overleg met de festivalorganisatoren afgetoetst. Er worden ons bijvoorbeeld filmpjes op YouTube getoond van de bands die hier zullen optreden. En van het kunstwerk Echo, dat bij het altaar hangt, kregen we op voorhand een 3D-beeld ter illustratie. Ik mag niet klagen: alles wordt ons op een dienblaadje gepresenteerd.” Zelf is Bart niet van de partij tijdens Leffingeleuren. “Ach, helaas, ik heb dat weekend tal van andere verplichtingen. Maar er zijn wel andere leden van ons kerkbestuur aanwezig.” Bart Lagrange was voor zijn functie als pastoor maar liefst zestien jaar lang aan de slag als lesgever in het college van Oostende.