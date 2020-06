Pasgeboren bruinvisje dat door politieman werd gered, is alsnog overleden Bart Boterman

09 juni 2020

09u55 88 Middelkerke Het pasgeboren bruinvisje dat zondag werd gered door de knappe actie van een politieman van de lokale politie Middelkerke is alsnog aangespoeld en overleden. Volgens marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) had het dier erg weinig overlevingskansen. “Grootbrengen in gevangenschap is bovendien onmogelijk.”

Zondagmorgen kreeg de politie een oproep van een wandelaar die een klein bruinvisje had aangetroffen en het weer in het water probeerde te plaatsen. Na veel mislukte pogingen en een tussenkomst van het KBIN besloot politieman Sebastien Verbuecken zelf met het bruinvisje in zee te springen om het te verenigen met zijn moeder. Dat was uiteindelijk, na meerdere pogingen, gelukt.

“Maar het dier was te veel verzwakt om te overleven”, zegt marien bioloog Jan Haelters. Volgens hem is het bruinvisje wellicht te dicht bij de branding geboren, waarop het in de problemen kwam en niet genoeg kracht had om weer bij de moeder te raken.

Voortdurend eten

“Pasgeboren bruinvissen zijn warmbloedige dieren en moeten bijna voortdurend eten om hun temperatuur op peil te houden in een koude omgeving. Het voedsel bestaat de eerste maanden voor honderd procent uit moedermelk. Het dier was wellicht al een tijdje verwijderd van zijn moeder en heeft zijn laatste krachten verspeeld om terug te raken. Een pasgeboren bruinvisje heeft een heel geringe vetlaag en waarschijnlijk was die energie ook opgesoupeerd”, aldus Haelters.

Gevangenschap

“Een klein bruinvisje grootbrengen in gevangenschap is overigens onmogelijk, omdat er geen voorraden moedermelk van dolfijnen bestaan. Als het dier zo’n zes maanden oud was geweest, was dat misschien wel gelukt. Zes maanden oude bruinvissen worden nog steeds gezoogd, maar er staat dan ook al vis op het menu”, aldus de bioloog.

Het dier werd meegenomen voor wetenschappelijk onderzoek.