Parket wil voormalige kinesist vervolgen voor doodslag op weduwe (68) Siebe De Voogt

18 juni 2019

14u33 4 Middelkerke Voormalig kinesist Emmanuel V. (68) uit Middelkerke blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op zijn vriendin Miriam Van Poel (68) uit Haaltert. Binnenkort buigt de raadkamer zich over de doorverwijzing van het dossier naar de KI in Gent met het oog op een assisenproces. Het parket wil V. vervolgen voor doodslag.

De tragische moord speelde zich op vrijdag 13 oktober 2017 af in het tweede verblijf van het slachtoffer. Miriam Van Poel, een weduwe, werd er om het leven gebracht met vijf messteken. Pas een dag later ging haar vriend zich aangeven bij de politie. In z’n eerste verhoor hield Emmanuel V. de lippen stijf op elkaar. Pas maanden later legde hij uitgebreide verklaringen af. De voormalige kinesist zou door het lint gegaan zijn na een zoveelste discussie met Miriam Van Poel. De vrouw ging volgens hem te nauw om met mannen tijdens activiteiten van seniorenvereniging Okra. De jaloezie van V. had ook in het verleden al felle ruzies met zich meegebracht.