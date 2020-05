Oudste inwoner van Middelkerke is niet meer Timmy Van Assche Paul Bruneel

08 mei 2020

15u48 0 Middelkerke Treurnis troef in Middelkerke, waar de oudste inwoner is overleden. Florine Decock werd in februari nog uitgebreid gevierd met haar 104 lentes.

Florine overleed donderdag in het AZ Damiaan in Oostende. Ze werd geboren op 18 februari 1916 in Roesbrugge als oudste van een gezin van zeven kinderen. De familie verhuisde later naar Leke bij Diksmuide en baatte er een kapsalon uit. Florine huwde met de befaamde architect Marcel Lecompte, die samenwerkte met August Vereecke, op zijn beurt architect van het vroegere casino van Middelkerke. Het koppel kreeg zeven kinderen. Florine ging aan de slag in een agencebureau. Haar echtgenoot Marcel overleed op 54-jarige leeftijd en Florine bleef verder werken tot ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikte in 1973. Ze hield van reizen en verbleef de laatste jaren in het woonzorgcentrum Westduin in deelgemeente Westende. “Reizen was één van mijn passies. Zo was er eens een rijke Arabier, die me wou kopen voor twaalf kamelen”, wist de fiere dame nog te zeggen tijdens haar verjaardag in februari. “Mijn geheim om 104 jaar te worden? Veel werken, je goed verzorgen en weinig ziek zijn, en lekker eten en drinken.”

Door de verstrengde overheidsmaatregelen zal de uitvaartdienst plaatsvinden in intieme kring.