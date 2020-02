Oude trambedding in Lombardsijde wordt omgevormd tot fietspad: werken starten op 17 februari Timmy Van Assche

11 februari 2020

17u18 0 Middelkerke Tussen het centrum van Lombardsijde en het Albert I-Monument in Nieuwpoort start het Agentschap Wegen en Verkeer op 17 februari met de aanleg van een afgescheiden fietspad. “In de komende jaren krijgt Lombardsijde een volledig nieuwe doortocht”, meldt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker).

Zonder vertraging door pakweg het weer, duren de werken tot en met de eerste week van maart. “Na het wegnemen van de resterende tramsporen en het effenen van aanwezige steenslag, krijgt de oude trambedding een nieuwe asfaltlaag en fietsmarkeringen. Het nieuwe fietspad bestaat uit twee delen”, legt de schepen uit. “Van aan de Santhovenstraat tot aan supermarkt Okay is er een éénrichtingsfietspad richting buurgemeente Nieuwpoort. En verder, van aan de supermarkt tot aan het Albert I-monument, komt een tweerichtingsfietspad. Ter hoogte van Okay komt er een oversteekplaats en een snelheidsremmer.” De toplaag van het fietspad, dat zowat een kilometer lang is, bestaat uit macadam.

Omleiding

Minpuntje: tijdens de werken geldt een omleiding. “De Nieuwpoortlaan is tijdens de werken enkel bereikbaar voor éénrichtingsverkeer vanuit Nieuwpoort naar Lombardsijde. Verkeer vanuit Lombardsijde naar Nieuwpoort verloopt via de Zeelaan en de Kustweg (N34). Vanuit de Zeelaan zal het Dorpsplein niet meer als parallelle doorgangsweg voor autoverkeer gebruikt worden. Enkel fietsers kunnen nog doorrijden over het kruispunt met de Schoolstraat.” Na de aanleg van dit fietspad krijgt de oude trambedding langs de Zeelaan een grasbedekking. De grootschalige vernieuwing van de Lombardsijdse doortocht staat ook op de planning van AWV.