Oud-burgemeester van Slijpe en schepen van Middelkerke Leopold 'Pol' Vermander overleden

24 juni 2019

23u12 0 Middelkerke Op 90-jarige leeftijd overleed Pol Vermander, gewezen burgemeester van deelgemeente Slijpe en voormalig schepen van Middelkerke. Hij stopte in 2000 met politiek, na een carrière van maar liefst 36 jaar.

Leopold, beter gekend als Pol, zette zijn eerste stappen in de gemeentepolitiek in 1964 en werd meteen burgemeester van Slijpe. Dat zou hij blijven tot aan de fusies van 1971, waar Slijpe samen met Schore, Sint-Pieterskapelle en Mannekensvere opging in de nieuwe gemeente Spermalie. Ook van deze nieuwe fusiegemeente werd hij burgemeester. Hij zou burgervader blijven tot aan de fusies van 1977, toen Spermalie aansluit bij de nieuwe gemeente Middelkerke. Na een oppositiekuur met de CVP in de jaren tachtig kwam Pol terug in de gemeentelijke politiek in 1989. Hij werd eerste schepen en waarnemend burgemeester. In de jaren negentig kwam hij op met zijn nieuwe lijst, Samen.

Hart voor landbouw

Vermander was ook dijkgraaf bij de Middenkustpolder. Deze functie, wat het beheer van het polderlandschap inhoud, bekleedde hij van 1977 tot 2008. Hij was ook graag gezien bij de Middelkerkse landbouwers. Als Slijpenaar en landbouwer stond hij dicht bij ‘zijn landbouwgemeenschap’ en behartigde ijverig hun belangen, zowel voor Slijpe als voor Middelkerke. “Het gemeentebestuur van Middelkerke herdenkt zijn bijdragen aan de Middelkerkse gemeentepolitiek en betuigt zijn medeleven met vrienden en familie”, luidt het vanuit het gemeentehuis. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 29 juni om 10.30 uur in de Sint-Niklaaskerk in Slijpe.