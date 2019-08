Opvallend kunstwerk knap voorsmaakje van muziekfestival Leffingeleuren Timmy Van Assche

25 augustus 2019

17u56 2 Middelkerke Over minder dan drie weken start muziekfestival Leffingeleuren. Met de inhuldiging van twee opvallende kunstwerken van de Nederlander Zoro Feigl zitten we in de laatste rechte lijn naar het festival.

‘Stringularity’, zo heet het eerste kunstwerk dat speciaal voor Leffingeleuren werd gemaakt door de Nederlander Zoro Feigl, die ook hulp kreeg van Oscar Peters. Hij maakt wel vaker kinetische kunstwerken en is gefascineerd door de vraag waarom de dingen werken zoals ze werken, waarom iets beweegt zoals het beweegt. Dit keer gebruikte hij maar liefst twee kilometer touw en meer dan 400 katrollen. Een geometrische vorm die speelt met de veranderlijkheid van kleuren en patronen is het resultaat.“We zoeken naar de onvoorspelbaarheid en constante verandering van dingen", zegt Zoro. “Dat is met het kunstwerk voor de kerk van Leffinge niet anders. De ene keer vallen alle touwen en kleuren samen, de andere keer is het complete chaos.” Bezoekers kunnen ook onder het werk wandelen. “Zo is het geen statisch kunstwerk, maar als het ware een poort.” In de kerk van Leffinge zelf hangt dan weer ouder werk van Feigl, namelijk ‘Echo’. Geïnspireerd op de allereerste satelliet draait een cardanische reflector zachtjes rond. “Haar bewegingen zijn constant veranderlijk terwijl ze in een zelfde ritme blijft doorlopen.”

Sinds 2005 exposeerde Feigl onder andere in China, Japan, Brazilië, Rusland, Italië en Bulgarije. De werken blijven nu drie weken in Leffinge staan, tot het einde van Leffingeleuren. Het muziekfestival vindt op 13, 14 en 15 september plaats. Vorig jaar pakte Leffingeleuren ook al uit met een knap kunstwerk, ‘Black Meets White’. Het werk kwam via de Oost-Vlaamse Verbeke Foundation in Leffinge terecht. “Ook ik kwam via de stichting bij de organisatoren van Leffingeleuren terecht”, besluit Zoro. “Toen we het werk hier aan het opbouwen waren, legden we steevast muziek op van de bands die hier straks zullen spelen.” Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.