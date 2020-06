Opsteker voor Middelkerkse horeca-uitbaters: terrasbelasting wordt gehalveerd Timmy Van Assche

09 juni 2020

18u10 0 Middelkerke N u handels- en horecazaken opnieuw opstarten, lanceert het gemeentebestuur twee rechtstreekse steunmaatregelen. Met een eenmalige coronapremie en een uitzonderlijke terrasvergunning hoopt Middelkerke handelaars een duwtje in de rug te geven.

Iedere handelszaak kon in de loop van mei/juni een eenmalige premie van 250 euro aanvragen waarmee ondernemers hun zaak ‘coronaproof’ konden maken, zoals met de aankoop van ontsmettingsgels, plexiglas en sanitaire zuilen. “Horecazaken openen weer de deuren, maar moeten zich houden aan strenge ‘protocollen’. Het gemeentebestuur biedt de huidige houders van een terrasvergunning daarom de kans om hun terras maximaal te verdubbelen. Hopelijk kan de onbenutbare capaciteit in horecazaken hiermee gecompenseerd worden”, voegt schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker) eraan toe.

220.000 euro

Middelkerkse horecazaken op de dijk betalen normaal gezien 17 euro per vierkante meter voor een open terras, elders in de gemeente ligt dat op 12 euro per vierkante meter. Uitbouwterrassen, gelijkaardig aan een veranda zeg maar, kosten 50 euro per vierkante meter. Hier komt de tweede maatregel in voege: het gemeentebestuur halveert de terrasbelasting voor 2020.

“Dat betekent dat de maximale verdubbeling in feite niet aangerekend wordt. Wie niet kan - of wil - uitbreiden moet voor 2020 maar de helft van de aangerekende terrasbelasting betalen. Voor deze maatregel trekt het gemeentebestuur 220.000 euro uit”, geeft schepen van Financiën Tom Dedecker mee.

De gemeenteraad buigt zich op 10 juni over deze maatregelen.