Oppositie vraagt Jean-Marie Dedecker om goede voorbeeld te tonen, burgemeester dient ‘groene idioten’ van antwoord Timmy Van Assche

17 maart 2020

11u35 16 Middelkerke “Terwijl we meer en meer richting ‘lockdown’ gaan, vindt de burgemeester het nodig om openlijk alle adviezen in de wind te slaan.” Dat stelt oppositiepartij Groen, na een (ouder) opiniestuk van Jean-Marie Dedecker. “De ‘groene idioten’ zouden beter hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van paniek te zaaien.”

De coronacrisis laat niemand onberoerd, ook niet in Middelkerke. “Terwijl we meer en meer richting lockdown gaan, vindt de burgemeester het nodig om openlijk alle adviezen in de wind te slaan. Handen geven en kussen zijn voor hem geen probleem, en gisteren was hij lachend te zien op de dijk”, zegt oppositieraadslid Robin De Lille van Groen. “Als burgemeester heb je een voorbeeldfunctie. Bovendien behoort hij tot een risicogroep. Middelkerke heeft een grote groep senioren en die zouden moeten binnen blijven. Hij draagt ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van het gemeentepersoneel”, vervolgt De Lille. “Op dit moment moet iedereen gewoon verder doen (het administratief centrum is bij het schrijven van dit artikel intussen gesloten, red.), ook met niet-essentiële zaken. In het belang van iedereen zou al het personeel dat niet absoluut nodig is, het advies en de mogelijkheid moeten krijgen om thuis te blijven.”

“Groene idioten”

Jean-Marie Dedecker is niet opgezet met de uithaal van Groen. “Waar zij naar verwijzen, is een opiniestuk in het weekblad Knack van twee weken geleden. Op een ludieke manier wou ik toen duidelijk maken dat we kalm moeten blijven. Dat opiniestuk werd recent door enkele media opnieuw bovengehaald - omdat ik te rechts ben, zeker? De ‘groene idioten’ zouden beter hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Wel, die zou alles kunnen controleren wat wij allemaal van maatregelen nemen. Zowat elk uur is er crisisvergadering. We hebben mondmaskers en handschoenen genoeg om aan al ons gemeentepersoneel uit te delen. Het administratief centrum is dicht en werkt enkel nog op afspraak. Wie dat wil, mag thuis werken. Ook de bibliotheek is gesloten. We nemen maatregelen die veel verder gaan dan wat de gouverneur voorschrijft. Het enige wat Groen nu doet, is paniek zaaien.”