Opbouw reuzenrad volop aan de gang Timmy Van Assche

05 juni 2020

19u02 0 Middelkerke Op de site van het toekomstige - en oude - casino is de opbouw van het reuzenrad Roue De Marseille volop aan de gang. Begin volgende week kan je er al een rondje maken.

Vorig jaar kwam er op de zeedijk van Middelkerke voor het eerst een reuzenrad te staan. Daarmee gaf het gemeentebestuur de site, die in afwachting van een nieuw casino een betonnen vlakte is, toch een nuttige invulling. De opbouw van het rad dat zo’n 44 meter hoog reikt, is momenteel volop bezig en zou maandag al afgerond zijn. Best een gevaarlijk klusje voor de ervaren werklieden, die volgens ons maar beter niet al te veel naar beneden kijken.

Vanaf dan kan je er dagelijks tussen 10.30 en 22 uur een ritje maken. Volwassenen betalen 6 euro, 60-plussers 5 euro en kinderen tot 12 jaar 4 euro. Het reuzenrad blijft tot eind september staan.