Opbouw Leffingeleuren nu écht gestart: “Zonder vrijwilligers is er gewoonweg geen festival” Timmy Van Assche

10 september 2019

19u00 13 Middelkerke Vrijdag is het zover. Dan start de 43ste editie van het driedaagse muziekfestival Leffingeleuren. Een mooie affiche, leuk aanbod aan gratis activiteiten en een uniek kader maken van dit festival één van de buitenbeentjes in Vlaanderen. De opbouw van Leffingeleuren is alvast in een zalig zonnetje gestart met de hulp van tientallen vrijwilligers.

De afgelopen maanden dropte Leffingeleuren de ene na de andere sterke naam: Whispering Sons, Steve Gunn, Raketkanon, Charlotte Adigéry, The Soft Moon, Brutus, Squid en ga nog maar even door. Daarmee maakt het festival haar naam als ontdekkings- en belevingsfestival helemaal waar. Naast het betalende gedeelte zijn er ook tal van gratis activiteiten, dj-sets, food- en drankkraampjes en natuurlijk Busker Street, waar talentvolle singer-songwriters een podium krijgen. En de kerk van Leffinge vormt opnieuw het decor voor de livesessie van Duyster en de performance Calculated Risk van evenwichtskunstenaar Kasper Vandenberghe. De voorverkoop loopt alvast stevig: nu al gingen er meer tickets de deur uit dan vorig jaar. De tickets voor vrijdag en zondag zijn al voor 75 procent de deur uit, voor zaterdag zelfs al 90 procent. “Het is de vijfde keer dat we teruggrijpen naar de essentie van het festival”, stellen Lode Pauwels en Wouter Vanmeenen van de organiserende vzw De Zwerver. “Toch hebben we de indruk dat het publiek het concept nu pas écht ontdekt. Weet je, onze affiche staat er als geheel. Er is dus geen band of artiest die er bovenuit steekt.” Als we er toch enkele namen mogen uitpikken, dan is het uitkijken naar het afscheidnemende Raketkanon, de opmars van Whispering Sons of zelfs de passage van Willy Organ. “Wat Leffingeleuren zo leuk maakt: hier kan je bands op het podium zien die misschien volgend jaar op de allergrootste festivals staan. Zo stond hier vorig jaar Donny Benét met een ongelooflijke show. Afgelopen zomer stond hij op het podium van Werchter en leerde de hele wereld hem kennen.”

Voordeel

Welk voordeel heeft Leffingeleuren tegenover andere festivals? “Met onze vaste ploeg van vijf medewerkers zijn we al het hele jaar bezig met de clubwerking van De Zwerver. We horen en zien elkaar elke dag, en qua boekingen lopen de contacten gelijk. Achter de schermen zitten we dus allemaal op dezelfde lijn en dat uit zich in een goed georganiseerd festival.” Vrijdagavond staat overigens een gratis verrassingsoptreden gepland om 1 uur in de grote bar. Wie of wat, daar spreken de organisatoren zich niet over uit. “Maar het zal écht wel de moeite zijn”, knipogen Lode en Wouter.

Vrijwilligers

Op het terrein zelf heerst er een drukte van jewelste. Tientallen vrijwilligers slepen met planken die finaal de dansvloer zullen vormen in de schaduw van de dorpskerk. Een opvallend cijfer: Leffingeleuren kan vertrouwen op meer dan 350 vrijwilligers. “Geen vrijwilligers? Dan geen festival”, is Johan Vynck van de organisatie duidelijk. “Vrijwilligers dragen en kleuren het festival. Daar zijn we iedereen erg dankbaar voor. Samen met een professionele firma helpen onze mensen ook mee de tenten en podia bouwen. Leuke nieuwigheid is onze cocktailbar gemaakt van oude strandcabines, dicht bij de dj-booth. En ook het Busker-podium is van eigen makelij”, knipoogt Vynck. Vrijwilliger Rik Despodt heeft het podium zelf ontworpen. “Het ziet er toch mooier uit dan het podium dat we destijds van de gemeente kregen”, zegt Rik, die al sinds de tweede editie vrijwilliger is. Samen met zijn maat Stephaan Proot bouwt hij het podium op. “Het is nu het tweede jaar dat we dit podium zullen gebruiken. Vorig jaar stond Leander van het Groenewoud – zoon van Raymond – hier op de planken. Tijdens één van de nummers stonden plots tientallen feestvierders mee het podium. (lacht) Amai, was ik eventjes blij dat we net voor aanvang het podium extra hebben versterkt – het daverde en beefde, maar bleef netjes overeind. Kijk, intussen zijn mijn kinderen en zelfs kleinkinderen vrijwilliger.” De 67-jarige Yves Bonte, vrijwillig voorraadverantwoordelijke, heeft bijvoorbeeld nog geen enkele editie gemist - uitzonderlijk. “De unieke sfeer doet me telkens weer terugkeren”, zegt hij. “Mijn vrouw Katrien heeft slechts één editie gemist als vrijwilliger, toen ons derde kindje geboren werd.” Alle praktische info: www.leffingeleurenfestival.be.