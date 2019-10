Op zoek naar draken tijdens de herfstvakantie Leen Belpaeme

09u45 0 Middelkerke Middelkerke pakt tijdens de herfstvakantie uit met enkele activiteiten rond draakje Otis. Bij de start zaterdag was er wel wat verwarring bij de bezoekers over het aanbod. Zo kunnen bezoekers permanent terecht in het gemeentelijk park, Normandpark en de warandetoren werd even omgedoopt tot de drakentoren. De andere activiteiten zijn weliswaar niet doorlopend.

Zaterdagmorgen waren al onmiddellijk enkele gezinnen op zoek naar de activiteiten rond draken in het Normandpark. Daar is een drakennest te vinden. Een houten constructie met enkele hindernissen. Ook in de Warandetoren een heel eind verderop kan je naar boven klimmen om enkele draakjes te zoeken in de verte. Enkele bezoekers waren op zoek naar de andere activiteiten, maar deze werden gespreid over de vakantie. Zo kan je vandaag zondag tussen 16 en 19.30 uur terecht op de zeedijk en de centrumstraten voor een mobiele straatact met een springlevend en vuurspuwend drakenskelet. Op zaterdag 2 november is er een vuurspektakel met draken en tussen 30 oktober en 1 november is er een pop-up speeldorp in CC De Branding. Je kan er springen, bounsen jumpen, op een van de 15 springkastelen. Voor de allerkleinste kinderen is er aparte zaal met aangepaste attracties zoals bumba’s playground en Plop’s actititycenter. Op 31 oktober wordt het speeldorp echt griezeling tijdens de avondopening. Je betaalt 5 euro om te komen spelen.