Op straat gevonden pitbull wellicht gedumpt Bart Boterman

05 juni 2020

16u01 0 Middelkerke In Parklaan in Westende is donderdag een pitbull aangetroffen op straat. De politie nam het dier uiteindelijk mee naar het commissariaat omdat het baasje onvindbaar was en plaatste een opsporingsbericht op Facebook.

“Het bericht is heel veel gedeeld maar het baasje is zich niet komen aanmelden. Nu gaan we er eerder van uit dat de hond is gedumpt. De pitbull wordt inmiddels opgevangen in dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. De eigenaar kan nog steeds zijn hond komen ophalen”, zegt korpschef Frank Delva van de lokale politie Middelkerke.