Ook oppositiepartij Open Vld wijst windturbineproject af: “Turbines van 200 meter? En de kerktoren is nog geen 50 meter hoog” Timmy Van Assche

17 oktober 2019

00u15 0 Middelkerke Nu de mogelijke komst van een nieuw windturbinepark langs de snelweg E40 wordt besproken , roert ook oppositiepartij Open Vld zich in de debatten. “Het voorgestelde project past echt niet in Middelkerke. Maar de gemeente moet wel alternatieven onderzoeken”, stelt raadslid Franky Annys.

“Open Vld Middelkerke is principieel voorstander van windenergie en bij uitbreiding van alle hernieuwbare energie”, zegt Annys. “Anderzijds verzetten we ons met de meeste klem tegen het huidige project Polderbries. Dit project heeft geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners, handelaars en landbouwers, terwijl net zij de lasten zullen moeten dragen. Ook de hoogte van de turbines en de lukrake inplanting in de Middelkerkse poldergemeentes stoten tegen de borst. De turbines zouden maar liefst 200 meter hoog zijn, terwijl de kerk van Slijpe ocharme niet eens een kwart zo hoog is.” Voor Open Vld is het onbegrijpelijk hoe er achttien turbines in Middelkerke zouden moeten komen tegenover zeer weinig turbines in de andere poldergemeentes langs de E40. “Sowieso moet eerst de capaciteit op zee, waar de visuele pollutie minimaal is, worden uitgeput alvorens de turbines in het polderlandschap neer te planten”, meent Annys. “Een geografische spreiding over alle gemeentes langs de E40 is voor ons een must. Een gelijkmatige verdeling van de lasten is niet meer dan normaal. In het huidige project komt quasi alles op de nek van de Middelkerkse hinterlandgemeentes te liggen. De gemeente kan wel mee zoeken naar alternatieven, zoals kleinschalige windturbines voor kmo’s.”