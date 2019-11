Ook in Middelkerke staat ‘Week van de Friet’ nadrukkelijk in de kijker Timmy Van Assche

25 november 2019

16u08 2 Middelkerke Naar goede gewoonte staat de laatste week van november in het teken van onze nationale culinaire trots: de versgebakken, heerlijk goudgele frietjes van de frituur. Tijdens de twintigste editie van de ‘Week van de Friet’ brengen bekende standbeelden in vijf gemeenten een week lang een ode aan de frietjes van de frituur, zoals ook in Middelkerke.

De smaak en geur van de Belgische friet is uniek, net als onze frietkotcultuur die niet voor niets erkend werd tot immaterieel cultureel erfgoed. De frituur is dan ook ingebakken in ons straatbeeld. Met de Week van de Friet wil VLAM (afkorting van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, red.) iedereen nog eens laten stilstaan bij de smaak en beleving, door frietjes op onverwachte plaatsen in het straatbeeld te laten opduiken. Tot 1 december schakelen verschillende steden hun cultureel erfgoed in om een ode te brengen aan ons culinair erfgoed: Middelkerke, Kortrijk, Mechelen, Leuven en Hasselt. In Kortrijk en Middelkerke zullen haaientanden zelfs omgevormd worden tot puntzakken met frietjes. Nog in Middelkerke krijgen bekende standbeelden met een puntzak. In geen enkele strip komt de frietkotcultuur zo ruim aan bod als in de Nero strips van Marc Sleen. Zelfs nog lang voor de traditionele wafelbak aten Jan Spier, Nero en Adhemar lustig frietjes van de frituur. Daarom dus dat het beeld van Nero nabij de casino site een puntzak krijgt toegestopt. En ook de onafscheidelijke zusjes Annemieke & Rozemieke uit de befaamde Jommeke-strips dragen hun frietje, op de zeedijk ter hoogte van de Theresiastraat.