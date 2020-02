Onderzoek naar vandalisme of inbraakpoging bij telecomwinkel Spidex Bart Boterman

04 februari 2020

18u43 0 Middelkerke De politie is een onderzoek gestart naar beschadigingen aan de toegangsdeur van telecomwinkel Spidex in de Lombardsijdelaan in Lombardsijde. Maandagmorgen bleek het glas ingeslagen, al is niemand binnenin de zaak geweest.

De uitbater stelde de inbraak maandagmorgen vast waarop een patrouille de vaststellingen kwam doen. Of het al dan niet om een inbraakpoging gaat, dan wel om puur vandalisme, is voorlopig niet duidelijk. Er is een proces-verbaal opgesteld voor beschadigingen, laat de politie van Middelkerke weten. Een onderzoek onder meer op basis van camerabeelden wordt opgestart.