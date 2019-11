Nog 4 kandidaten om nieuw casino te bouwen: “Cruciale fase breekt aan” Timmy Van Assche

15 november 2019

13u12 6 Middelkerke Er resten nog vier kandidaten om het nieuwe casino van Middelkerke te ontwerpen en te bouwen, en nog eens vier kandidaten om de speelzaal uit te baten. Dat hebben burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) meegedeeld. “De streefdatum om het nieuwe casino te openen ligt op 1 juli 2022", zegt Dedecker. “Dit nieuwe project van 30 tot 35 miljoen euro kost onze inwoners niks.”

Een nieuw hoofdstuk in het Middelkerkse casinodossier. Nadat zeven kandidaten zich hadden gemeld om de nieuwe blikvanger op de zeedijk te bouwen, blijven er nu nog vier over na een doorselectie van een team advocaten, onafhankelijke professoren en juristen. “Onder andere een gezonde financieel-economische situatie werden beoordeeld. De referenties van de geassocieerde architecten gaven de doorslag”, zegt Dedecker. “Hiermee is de selectiefase van deze overheidsopdracht afgerond.”

De kandidaten doorgelicht

Ieder bouwteam bestaat verplicht uit een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer en een onderhoudsbedrijf. De eerste naam is Bouwteam Nautilus, de verzamelnaam van ontwikkelaar Ciril NV uit Hasselt, architectenbureaus Zwarts en Jansma en Van den Oever en Zaaijer en partners, landschapsarchitect Delva en aannemer Furnibo uit Veurne. Demtec maakt het bouwteam compleet als onderhoudsbedrijf. “Hoofdarchitect Zwarts en Jansma realiseerde onder andere het nieuwe Utrechtse casino en ontwierp de renovatie van de Rotterdamse concerthal Ahoy”, aldus de burgemeester. “Een tweede kandidaat is NES, een associatie tussen ION Holding, de Noorse (landschaps)architect Snøhetta, aannemer Strabag en onderhoudsbedrijf Veolia. Snøhetta pakt als referentie uit met het onderwaterrestaurant Under in Noorwegen en het Powerhouse Brattørkaia in Trondheim, Noorwegen. Ook de opera van Oslo is van hun hand.” Een derde kandidaat is The Pearl met ontwikkelingspartner Versluys Invest uit Oostende. Voor dit project wordt The Pearl verder aangevuld met (landschaps)architectenbureau Jaspers-Eyers, aannemer MBG en onderhoudsbedrijf VMA. “Referenties van architecten Jaspers-Eyers zijn onder andere de Artesiscampus in Antwerpen, het nieuwe hoofdkwartier van Barco en de Vesaliussite in Leuven”, duidt Dedecker. “De vierde kandidaat is Sirius NV en Bistierland BVBA, die als Casino Middelkerca de krachten bundelen. MVSA-architecten, De Urbanisten (landschapsarchitect), aannemer Stadsbader en onderhoudsbedrijf Cofely vervolledigen dit bouwteam. Het Amsterdamse architectenbureau MVSA ontwierp onder andere het nieuwe casino in Venlo en het PVH-kantoorgebouw in Amsterdam. Met andere woorden: tal van internationaal gerenommeerde partners dingen mee naar de bouw van ons nieuwe iconische gebouw.”

Verdere timing

Eind februari 2020 valt bij de vier overgebleven kandidaten het bestek voor de zogenaamde ‘design and build’-opdracht in de bus. “Op basis van dit bestek kunnen de kandidaten hun offerte en voorstellen indienen. Tegen de zomer van 2020 weten we wie het casino effectief zal ontwerpen, bouwen en onderhouden. Want vergis je niet: dit gebouw zal er voor minstens vijftig jaar staan - zo lang duurt namelijk het opstalrecht van de gemeente voor de zeedijk bij het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Idealiter start de bouw in september 2020 en openen de deuren op 1 juli 2022. Kostenplaatje: 30 tot 35 miljoen euro.

Uitbating speelzaal

Het nieuwe casino zal een ondergrondse parking, hotel en evenementenzaal tellen. Natuurlijk ontbreekt een klassieke casinospeelzaal niet. “Wie die speelzaal zal uitbaten, is het resultaat van een volledig onafhankelijke procedure. De selectiecriteria vermelden onder andere een jaarlijks concessiebedrag van minimaal 1 miljoen euro", geeft Jean-Marie Dedecker mee. “De vier aangemelde kandidaten voldeden allen aan de selectiecriteria.” De eerste kandidaat hier luistert naar de naam Grand Casino de Dinant–Infinity Gaming, die vanaf de zomer 2021 het Oostendse casino zal uitbaten. De tweede kandiaat is ECK NV–Napoleon Games, huidige uitbater van de Middelkerkse speelzaal. Golden Palace NV en Belcasinos NV–Groupe Partouche, die voorlopig nog in Oostende actief is, sluiten de rij. De gemeenteraad stemt volgende maand over de concessieleidraad voor de speelzaaluitbating. In het voorjaar van 2020 weten we wie de speelzaal in het nieuwe casino zal uitbaten. “Die uitbating zal er voor vijftien jaar zijn en wordt quasi automatisch verlengd met nog eens vijftien jaar. Met het concessiebedrag wordt uiteindelijk het nieuwe casino betaald. Voor onze inwoners kost dit project dus niets.”

Cruciale fase

“Kijk, op dit moment dansen we met klompen op een tafel vol eieren. We willen elke stap correct zetten en absoluut geen fouten maken in dit belangrijke project. In de komende fase worden de verschillende belanghebbenden en de bevolking ook gehoord. De realisatie van een eigentijds casino is een fundament van de komende beleidsperiode en een cruciaal element in de toeristische, economische en visuele renaissance van Middelkerke”, besluit Dedecker. De gemeente overweegt om in een later stadium ook de Vlaamse Bouwmeester in te schakelen, maar dit is geen decretale verplichting.