Noëlla Stevelinck (96) overleden Timmy Van Assche

14 juni 2019

14u38 0 Middelkerke Noëlla Stevelinck, echtgenote van Philip Keters, overleed op 96-jarige leeftijd in het rusthuis Sint-Monica in Oostende. Ze verbleef er ruim vier jaar verblijvend met Philip (99).

Noëlla was de jongste van maar liefst zestien kinderen uit de bekende familie van Jerome Stevelinck en Diana Duchateau. Zij waren dan weer de eerste bewoners van de tractiestation De Lijn op de wijk Krokodiel, en medestichter van de Bond der Grote en Jonge Gezinnen in 1929. Noëlla was tegelijk de laatste overblijvende van dit kroostrijk gezin waarvan de meesten in Middelkerke woonden, waaronder Maria Vandenbussche-Stevelinck, Urbanie Deputter-Stevelinck, Hilaire Stevelinck-Casier en Philomène Willems-Stevelinck. Noëlla was de moeder van Georges Keters, journalist en uitgever van de Boarebreker, en Noël, die vorig jaar overleed. Ze woonde ook lange tijd in villa Alma op de zeedijk. De uitvaart vond plaats in intieme kring.