Nieuwe test voor Middelkerse strandredders Timmy Van Assche

30 juli 2019

17u32 0 Middelkerke De zomer is halfweg en het redderskorps van Middelkerke wisselt van wacht. Op zaterdag 3 augustus tekenen de 64 strandredders van Middelkerke en Westende present aan surfclub De Kwinte voor een nieuwe grootschalige oefening. “De eerste proef in juli bracht enkele interessante bevindingen naar boven”, klinkt het.

De eerste test toonde aan hoe belangrijk een goeie fysieke conditie is. “Je zwemt in zee niet zomaar van punt A naar punt B”, verduidelijkt hoofdredder Bart Van Eechoute. “Dat was voor veel nieuwe redders een ‘reality check’. In de opleiding krijgen de redders een ferme brok stromingsleer, maar in deze praktijktest voelen ze pas echt hoe stroming en wind hun zwemprestaties beïnvloeden. Als ze die confrontatie in het begin van de werkmaand ervaren, blijven ze daar heel alert voor in het geval van ingrijpen. Het is ook de eerste keer dat ze met hun volledige uitrusting in zee zwemmen en dat is ook niet te onderschatten”, stelt Van Eechoute.

Voorbereiding op verplichte zeezwemproef

De hoofdredder zet zijn ploeg op scherp. “De nieuwe redders kunnen op de test hun verplichte zeezwemproef voorbereiden. De zeezwemproef is een onderdeel tot het behalen van het diploma. Aangezien er dit jaar een groot aandeel nieuwe redders aantreedt, is het belangrijk dat ze de zwaarte en intensiteit van die proef gewaarworden. Toch even vermelden dat door de band 15 procent van de kandidaat-redders niet slagen voor de zeezwemproef. Dus je kan maar beter goed voorbereid zijn.”

Inschrijven voor nieuw cursusjaar mogelijk

Je kan je trouwens nu al inschrijven voor een nieuwe cursus redder-aan-zee. Je krijgt een flinke brok theorie en zwemopleiding. De cursus is toegankelijk voor wie 16 jaar is op 1 augustus. Alle info via www.redderaanzee.wobra.be.