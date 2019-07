Nieuwe tarieven van kracht op containerpark Timmy Van Assche

03 juli 2019

17u59 1 Middelkerke Voortaan gelden er andere tarieven op het containerpark in Middelkerke. De gemeenteraad bepaalde de nieuwe tarieven na richtlijnen van OVAM, de Vlaamse afvalmaatschappij. Het gratis aandeel bij de grove fracties, voor de eerste aangebrachte kubieke meter, valt weg.

De toegang tot het containerpark blijft 1 euro. Herbruikbaar materiaal, afgedankte elektrische apparaten, metalen, gas (hol), PMD, papier en karton, groenafval, piepschuim en houtafval blijven gratis. Het zogenaamde plat glas, ramen dus, wordt gratis.

Wat wordt betalend?

Zuiver puin, gewapend beton, grondafval, zoals aarde en graszoden, porselein, tegels, wc-potten en brandbaar materiaal wordt betalend. Voor hoeveelheden tot aan 0,5 m³ betaal je nu 5 euro en tot 1 m³ 10 euro. Voor porselein, tegels en wc’s gelden andere tarieven: 10 euro tot 0,5 m³ en 25 euro tot 1 m³

Overgangsmaatregel

Binnen afzienbare tijd opent het nieuwe containerpark in Middelkerke haar deuren nabij de Klein Kasteelstraat. De prijs voor aangeboden afval wordt dan bepaald via het type afval en het gewicht. “De tarievenwijziging kwam er na een verplicht op te volgen advies van de Vlaamse afvalmaatschappij OVAM. Deze tariefmaatregel was één van de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de subsidiëring van het nieuwe containerpark”, laat de gemeente weten.