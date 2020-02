Nieuwe speelzaaluitbater van toekomstig casino Middelkerke betaalt jaarlijks 2,5 miljoen euro: “Dit overtreft al onze verwachtingen” Timmy Van Assche

24 februari 2020

12u31 50 Middelkerke De biedingsfase om de speelzaal in het nieuwe casino in Middelkerke te mogen uitbaten, is achter de rug. Belcasinos NV, de Belgische tak van de Franse kansspelaanbieder Partouche, zal jaarlijks een concessie betalen van 2,5 miljoen euro. Dat is meteen het hoogste bedrag dat voor de uitbating van een speelzaal aan onze kust wordt betaald. Aanvankelijk mikte het gemeentebestuur op minstens 1 miljoen euro. Dat wordt nu dus ruim overschreden.

Het gemeentebestuur van Middelkerke lijkt de jackpot gewonnen te hebben. Voor de uitbating van de speelzaal is de flinke som van 2,5 miljoen euro geboden. Ter vergelijking: Blankenberge ontvangt 850.000 euro per jaar, Oostende 1,4 miljoen euro per jaar en Knokke 1,55 miljoen euro per jaar. “De vergoeding in Middelkerke is de hoogste van de kustcasino’s. Kijk, het gemeentebestuur had vooraf bepaald dat de hoogte van het bod de beslissende factor bij de toekenning zou zijn. Het biedingsproces verliep trouwens in twee fases, waarbij de kandidaten de mogelijkheid hadden om hun eerste bod nog te verbeteren dankzij een recht van opbod”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (N-VA). “Na verdere inhoudelijke onderhandelingen, de definitieve gunning en een ‘verplichte stand still-periode’ sluit het gemeentebestuur een concessieovereenkomst met Belcasinos NV af.” Eind maart wordt de deal gefinaliseerd.

Onverwacht

In het vorige casinodossier bedroeg het toen bedongen concessiebedrag 185.000 euro per jaar. “We weten begot niet waarom het bedrag door de vorige beleidsploeg zo laag werd onderhandeld”, zegt Dedecker. “In het nieuwe dossier bouwt het gemeentebestuur zelf en dekt de concessievergoeding volledig de bouwkost van het nieuwe casino dat begroot is op 35 miljoen euro. De vooropgestelde termijn voor deze concessie bedraagt vijftien jaar, met de mogelijkheid om nog eens vijftien jaar te verlengen. Verspreid over dertig jaar ontvangt het gemeentebestuur van Middelkerke dus 75 miljoen euro voor de speelzaalconcessie alleen al. Daarnaast schrijven we ook nog concessies uit voor een hotel, een restaurant en andere handelsruimtes.”

Dedecker en co mikten aanvankelijk op een jaarlijkse concessie van 1 miljoen euro. “En we dachten eigenlijk dat 1,2 miljoen euro het maximum ging worden. Maar deze verdubbeling overtreft dus al onze verwachtingen. We profiteren mee van de huidige marktsituatie, het spel van opbieden en omdat veel kansspelaanbieders een casino moeten uitbaten om ook online actief te mogen zijn.” De andere kandidaten waren onder meer Golden Palace, dat 1,7 miljoen per jaar bood, en de groep rond het casino in Dinant, dat iets meer dan 2 miljoen per jaar bood.

Constructief traject

“Het college van burgemeester en schepenen is blij met deze ontwikkeling en wil bij deze ook de andere mededingers bedanken voor hun discrete en constructieve houding tijdens dit gunningstraject”, zegt Dedecker. “Huidig concessiehouder Napoleon Games was geselecteerd om er offerte in te dienen, maar deed dat uiteindelijk niet.” Hun overeenkomst loopt af tegen juni 2022.

Ook het gunningstraject voor de bouwopdracht is nu echt van start gegaan. Onlangs nodigde het gemeentebestuur de vier kandidaat-bouwteams uit voor een verplichte toelichtingsvergadering. Alle mededingers kregen er toelichting over belangrijke administratieve en ruimtelijke eigenschappen van de opdracht. “Ze kregen inzicht in het belang van de relatie van het casinoproject met de nieuwe zeedijk en konden op hun beurt vragen stellen over het bestek en de ideeën van dit project. Het is niet omdat we nu meer geld ontvangen, dat het nieuwe casino ook duurder mag uitvallen. Nee, voor 35 miljoen euro kan er absoluut iets moois worden gebouwd”, aldus Dedecker. Tegen 1 juni 2020 moeten de kandidaten hun projectvoorstellen indienen.