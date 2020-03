Nieuwe hondenloopweide pal in het centrum Timmy Van Assche

31 maart 2020

16u25 0 Middelkerke In het centrum van Middelkerke kunnen baasjes terecht voor uren vrij speelplezier met hun trouwe viervoeter. In de Koninginnelaan, ter hoogte van woonzorgcentrum Haerlebout, werd namelijk een permanente hondenweide ingericht.

“De honden mogen er vrij rondlopen en spelen, maar zoals altijd moet het kakje in het zakje”, benadrukt schepen van Dierenwelzijn Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Voor liefhebbers van honden zijn dit soort concepten fantastisch. Behalve vrij rondlopen, kan je het dier ook op een veilige en afgesloten omgeving verder opvoeden of nieuwe commando’s aanleren. We willen Middelkerke als een hondenvriendelijke gemeente neerzetten. We hebben al verschillende strandzones waar je met de hond kan wandelen en in de zomer zullen baasjes met hun honden terechtkunnen op ons nieuwe, bewaakte hondenstrand ter hoogte van Crystal Palace in Westende.”