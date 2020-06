Nieuwe Facebookpagina zet lokale horeca- en handelszaken in de kijker Timmy Van Assche Paul Bruneel

01 juni 2020

19u22 0 Middelkerke Horeca-uitbaters en handelaars van Groot-Middelkerke kunnen voortaan via een speciale Facebookpagine publiciteit maken voor hun zaak en promoties kenbaar maken.

De groep heet voluit ‘Horeca en lokale economie Groot-Middelkerke’ en was bij de opstart meteen goed voor 400 leden. Intussen zijn al meer dan 2.300 gebruikers van Facebook in deze openbare groep actief. “Er zijn al heel wat pagina’s over Middelkerke en wij vormen geen enkele concurrentie voor andere pagina’s”, zegt initiatiefnemer Hans Vanheste van restaurant The Lord. “We willen de horeca-uitbaters en handelaars in het algemeen de gelegenheid geven wat op andere pagina’s niet altijd kan: reclame maken voor hun zaak. Elke handelaar mag vrij publiciteit maken, foto’s plaatsen en promoties of evenementen posten.” Om wildgroei te vermijden worden enkel advertenties aanvaard van handelszaken met vestiging op grondgebied van Middelkerke. Er wordt op toegezien dat de pagina gespaard blijft van giftige reacties of ongepaste opmerkingen.