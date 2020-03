Nieuwe en vooral efficiëntere veegmachine voor een proper Middelkerke Timmy Van Assche

04 maart 2020

17u32 1 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke kocht een nieuwe Ravo-veegmachine aan om Middelkerke proper te houden. Deze nieuwe machine zal ingezet worden zowel in de toeristische zone als in het hinterland, en kost zo’n 210.000 euro.

Veegmachines aan de kust moeten zwaar werk aankunnen. Zo zorgt zand dat machines sneller versleten raken. “Toen de oude veegmachine versleten was, beslisten we om een nieuwe versie van de Ravo aan te kopen. Deze heeft onder andere een speciale sproeibar en lagedruksproeiers om het aangekoekt vuil los te weken”, geeft schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) mee. “Inwoners, tweedeverblijvers en toeristen vinden een proper straatbeeld een topprioriteit. Daarom blijven we – naast sensibilisering - ook inzetten op goed materiaal om alles proper te houden.” Milieuschepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) vult aan: “We moeten over goed materiaal beschikken om alles op te ruimen. Als toeristische gemeente met veel evenementen moet er ook veel opgeruimd worden. Zand en wind maken het opruimen moeilijker. Dus, deze krachtige machine zal het werk van ons personeel vergemakkelijken.”