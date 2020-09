Nieuwe eetzaal leerlingen de Bonte Pier kan ook door verenigingen gebruikt worden Timmy Van Assche

16 september 2020

17u02 0 Middelkerke Sinds dit schooljaar eten de leerlingen van De Bonte Pier in Leffinge in een nieuwe eetzaal. Het gemeentebestuur lost hierdoor niet alleen het plaatsgebrek voor de school op. Ook lokale verenigingen mogen voor hun activiteiten gebruik maken van de nieuwe refter in de gemeentelijke basisschool.

“Kort gesteld waren we een beetje slachtoffer van ons succes”, zegt schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). “De oude refter werd te klein, want de Leffingse gemeenteschool is de laatste jaren enorm gegroeid in leerlingenaantal. De eetzaal was niet alleen verouderd, de Bonte Pier kampte ook met een lokalentekort om schoolactiviteiten comfortabel te organiseren en er was nood aan een extra volwaardige kleuterklas. We moesten dus een oplossing vinden.”

Verenigingen

Omdat de bibliotheekwerking in Leffinge werd stopgezet, kwam deze ruimte op haar beurt vrij en was er meteen plaats voor een nieuwe eetzaal. “We stellen de nieuwe refter ook open voor het verenigingsleven, dat dringend nood heeft aan lokalen voor hun werking”, zegt directeur Patricia Hauweele. “Erkende verenigingen mogen de nieuwe eetzaal gebruiken vanaf 14 uur. Dat geeft ons de kans om alles netjes op te ruimen. De reservaties verlopen bij de gemeentelijke cultuurdienst, die alle gemeenschapszalen beheert”, vult schepen Lejaeghere aan. “Bijzonder aan dit project is de grote inspanning van heel wat gemeentelijke ploegen. Onze technische dienst installeerde zowel de keuken, legde een nieuwe vloer, zorgde voor perfect maatwerk, deed de de schilderwerken, stond in voor de elektriciteit en sanitair, en bracht alle losse meubilair ter plekke. Een puike verwezenlijking”, besluit de schepen.