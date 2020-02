Nieuwbouw De Duinpieper zit op schema: “Kinderen volgen hier vanaf september les”

Timmy Van Assche

18 februari 2020

16u51 0 Middelkerke In de Henri Jasparlaan schieten de werken aan het gloednieuwe schoolgebouw van de Duinpieper prima op. De ruwbouwfase is zo goed als afgerond. “Alle leerlingen, kleuters en peuters kunnen hier vanaf september les volgen”, zegt onderwijsschepen Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker).

Het voltallige schepencollege en de schooldirectie brachten een bezoek aan de werf in de Jasparlaan. Symbolisch zou er een meiboom geplant worden om het einde van de ruwbouwwerken aan te kondigen. Er werd op zich geen boom in de grond gestopt, maar de ruwbouw is wel zo goed als afgewerkt. “Ook de dakwerken zijn afgerond en een derde van het schrijnwerk is al geplaatst”, zegt werfleider Patrick Lauwers van Algemene Bouw Maes. “Nu rest er ons nog vijf maanden om de rest van het gebouw af te ronden. Nee, de stormen van de afgelopen weken hebben geen invloed gehad op de werkzaamheden. We hebben onze planning dusdanig geschikt en gefaseerd. Op vandaag zijn er tegelijk dertig arbeiders tegelijk actief, maar dat aantal kan straks nog oplopen tot vijftig.”

IBO

Burgemeester Jean-Marie Dedecker en het voltallige schepencollege zagen dat de werken goed vorderen. “Op de bovenverdieping komen de leslokalen voor de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Beneden komen er nog eens vier lokalen voor de drie kleuterklassen en de peuters. En ook het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) komt beneden vlakbij de ingang”, duidt schepen Lejaeghere. “We zijn erg tevreden dat de aannemer zich voor de resterende bouwperiode volop kan concentreren op de technieken en de afwerking. Het ideale scenario is voor het bouwverlof opleveren, zodat de juffen en meesters rustig hun splinternieuwe klassen kunnen inrichten.”

Meegroeien

Het nieuwbouwproject kost zo’n 5,3 miljoen euro en is voor 70 procent gesubsidieerd. Zo’n 135 kinderen volgen les in de Duinpieper. Tijdens de werken wijken de kinderen uit naar het nabijgelegen centrum Calidris. “De laatste keer dat er een renovatie- en/of nieuwbouwproject in onze gemeentescholen plaatsvond, dateert van acht jaar terug. Toen werd de Middelkerkse Zandloper onder handen genomen. Het project-Duinpieper is dus een belangrijke ontwikkeling in de gemeente. Het kan best zijn dat het nieuwe gebouw ook nieuwe leerlingen aantrekt. De Duinpieper is alleszins op de groei ontworpen, zodat we comfort bij een stijgend leerlingenaantal kunnen blijven aanbieden. De Duinpieper zal samen met de Calidris en De Kilt een centrale rol opnemen in het Westendse gemeenschapsleven.” In het gebouw komt ook een trefpunt van de bibliotheek.