Nieuw tramtraject langs Kustweg officieel in gebruik genomen Timmy Van Assche

24 mei 2019

18u26 0 Middelkerke Het nieuwe traject van de tram langs de N34 Kustweg werd officieel ingehuldigd. De tram rijdt al sinds vorige week niet meer door het centrum van Lombardsijde.

Tussen Westende en Nieuwpoort blijft de tram de kustlijn volgen en rijdt ze niet langer in het centrum van het dorp. De aanleg van het nieuwe traject startte in 2018 en is zo’n 2 kilometer lang, maar tegelijk 300 meter korter dan het oude traject. Het gaat over een investering van 13 miljoen euro. Volgens De Lijn zou een renovatie van de oude tramsporen evenveel kosten, maar liggen de onderhoudskosten daar hoger. Ter hoogte van de Zeelaan en de Schoolstraat liggen de nieuwe haltes. De haltes in het centrum van Lombardsijde zelf, Dorp en YMCA, blijft bediend worden door buslijnen 68 en 69. Eind juni worden de oude sporen uitgebroken. Het nieuwe tramtraject moet de herinrichting van het Lombardsijdse centrum mogelijk maken. Een eerste stap is alvast om vanaf deze zomer de wekelijkse markt niet langer in de Schoolstraat, maar op het Dorpsplein te laten plaatsvinden. “Alle partners - De Lijn, de deelgemeenten en haar inwoners, het agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin - worden bij de plannen betrokken”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Het nieuwe tramtraject is alvast een hefboom voor de toekomst.”

Tegelijk neemt het agentschap Wegen en Werken de N34 onder handen met een nieuwe rijweg. De bestaande dubbele rijstroken worden herleid naar één rijstrook in elke richting. Er komen ook vrijliggende fietspaden. Deze wegenwerken kosten 3,3 miljoen euro.