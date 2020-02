Nieuw parkeergebouw in de Badenlaan (zo goed als) klaar Timmy Van Assche

12 februari 2020

06u50 0 Middelkerke Het parkeergebouw in de Badenlaan van deelgemeente Westende is klaar, op de installatie van betaalterminals na. Automobilisten kunnen de komende weken de parking gratis uittesten.

Nee, het huidige gemeentebestuur van Middelkerke - Lijst Dedecker en CD&V - is geen fan van het nieuwe parkeergebouw. De bouw werd nog opgestart onder het vorige gemeentebestuur. Er kwam ook veel protest uit de buurt. “Er had daar makkelijk een ondergrondse parking kunnen komen”, zucht burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Soit, het staat er nu.”

Het gebouw telt drie verdiepingen en een dakniveau met 443 parkeerplaatsen. Daarbij zitten ook een twintigtal garageboxen vervat. De parking moet de parkeerdrukte, die er voornamelijk tijdens vakantieperiodes is, weten op te vangen. “Het gemeentebestuur staat in voor het beheer en de uitbating. Er wordt nu snel werk gemaakt van de installatie van de betaalterminals. In de eerste weken kunnen gebruikers de parking gratis testen”, zegt zowel Dedecker als schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “De opening van dit parkeergebouw is de eerste stap in de uitrol van een nieuw parkeerbeleid voor Westende-Bad. Voordelige tarieven voor lang parkeren aan de Badenlaan en een aangepaste ‘shop & go’-regeling met sensoren in het centrum vormen de basis voor toekomstig parkeren in de badplaats. We willen absoluut vermijden dat Westende-Bad de randparking van Nieuwpoort wordt.” Hoeveel een parkeerbeurt zal kosten, is nog niet beslist. Het parkeergebouw heeft zo’n 6,3 miljoen euro gekost.