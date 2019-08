Nieuw kunstwerk in Slijpe zet geschiedenis van Tempeliers in de kijker Timmy Van Assche

02 augustus 2019

18u54 3 Middelkerke Op het rondpunt van de Spermalie- en Diksmuidestraat is een nieuw kunstwerk ingehuldigd, ‘De Tempelier’ van Eric Baeyens. “Dit moet de rijke geschiedenis van het dorp benadrukken", zegt schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker).

Op het rondpunt stonden tot voor kort vijf schapen van kunstenaar Hannes d’Haese, al was niet iedereen fan van de werken. “Zo stonden er teksten op de beelden, maar die kon je eigenlijk niet lezen al rijdend met de wagen. Het zorgde voor gevaarlijke situaties”, zegt Van Muysewinkel. “Ik wou de hetze over de werken eindelijk doen stoppen en volledig de kaart trekken van esthetisch of historisch verantwoorde kunstwerken.” Momenteel staan de schapen in de gemeentelijke werkplaats in afwachting van een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur en de cultuurraad kiezen later een nieuwe plaats.

Duidelijke verwijzingen

Maar de hoofdreden dat er nu een beeld ter ere van de Tempeliers staat, is om de lokale geschiedenis te benadrukken. “Deze religieuze ridderorde was vanaf 1137 heel actief in de regio en in de dertiende eeuw was Slijpe zelfs een economische machtsbasis. Toen paus Clemens V in 1312 de Tempeliers ontbond, namen de Hospitaalridders hun plaats in. Zij blijven hier actief tot de Franse Revolutie. Verwijzingen naar de geschiedenis vind je in de kruisjes op de voetpaden en monumentale muurschilderijen in de Sint-Niklaaskerk. En zo'n vijftien jaar geleden werden menselijke resten opgegraven bij het Tempelhof. Maar toch is de geschiedenis te weinig gekend buiten Slijpe en daar willen we iets aan doen.” Eric Baeyens woont en werkt in Nieuwpoort. In eerste instantie krijgt de gemeente het werk in bruikleen, later kan het het werk aankopen voor 20.000 euro.