Nieuw geschiedkundig werk belicht Middelkerkse kermis, processie en zeewijding: “We willen de herinneringen levendig houden” Timmy Van Assche Paul Bruneel

29 februari 2020

14u21 0 Middelkerke Met het boek ‘Middelkerke: Kermis-Processie-Zeewijding’ willen auteurs Patricia Soetaert en Julien Desseyn een flinke brok lokale geschiedenis levendig houden. “Vroeger waren de drie evenementen innig met elkaar verbonden. Vandaag is diepere religieuze betekenis verdwenen.”

De Middelkerkse heemkring lanceert elke jaar vier keurige edities van het tijdschrift ‘Graningate’ om de rijke lokale geschiedenis uit de doeken te doen. Maar er zijn ook onderwerpen die omwille van hun omvang en inhoudelijke analyse moeilijk zijn samen te vatten in een beknopt artikel. Dat inzicht bracht auteurs Patricia Soetaert, echtgenoot Gilbert Ghyselbrecht en Julien Desseyn ertoe in de voorbije jaren een reeks publicaties te verzorgen, die een aantal facetten van het lokaal gemeenschapsleven uitdiepen. Die rijke oogst wordt nu aangevuld met het gloednieuwe boek ‘Middelkerke: Kermis-Processie-Zeewijding’. “Het zijn drie woorden die van in een ver verleden als ijkpunten zijn terug te vinden in onze lokale samenleving. De drie evenementen waren innig met elkaar verboden, net als een klaverblaadje van drie. Het ene zonder het andere was nauwelijks denkbaar”, vertellen de auteurs. “Toen de kustgemeenten nog vredige duindorpen waren, werden ze in hoofdzaak bewoond door hoveniers met hun tuinbouwbedrijven net achter de duinenrij en door de vissers, die een risicovol bestaan leiden. Zo groeide het gebruik om Gods zegen af te smeken ter bescherming van vissers en voorspoed te brengen aan iedereen die van de zee moest leven. Toen de bescheiden duindorpjes uitgroeiden tot riante badplaatsen, werd de zeewijding verruimd tot een plechtigheid gekoppeld aan de processie.”

Evolutie

De auteurs slaagden erin de boeiende wijzigingen in de onderlinge samenhang van deze gebeurtenissen aan te tonen. “De overgang van Middelkerke van duindorpje naar badplaats, de evoluerende maatschappelijke en religieuze opvattingen zorgden in de loop van de tijd voortdurend voor afwisseling, aanpassing en verandering. Het religieuze aspect van de zegening deemsterde stilaan weg, processies kregen het steeds moeilijker door de verkeersdrukte en verstedelijking. In ons Middelkerke verdwenen de processie en de zeewijding compleet. In andere kustplaatsen bleven ze bestaan of werden ze na onderbreking terug ingevoerd als onderdeel van het toeristisch feestprogramma in de zomertijd. Kermissen met tal van fijne attracties en moderne kramen zijn nog in trek, maar ook dat moeten we nu bekijken als pure ontspanning zonder voeling met het lokale gemeentelijke of parochiale leven.”

Herinneringen levendig houden

“Dankzij de spontane medewerking van tal van enthousiaste Middelkerkenaars konden belangrijke details worden ontdekt en werd het geheel met een indrukwekkende reeks foto’s en documenten gestoffeerd. “We hopen met dit werk herinneringen te laten voortleven aan deze traditionele belevenissen die zo kenmerkend waren voor het Middelkerkse leven.” Het boek is verkrijgbaar bij de ‘Standaard Boekhandel’ in Middelkerke en kost 35 euro.