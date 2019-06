Napoleon Sports & Casino blijft tot en met 2022 in sporthotel, procedure nieuw casino wordt opgestart Timmy Van Assche

17u53 0 Middelkerke Tot 30 juni 2022 zal Napoleon Sports & Casino het tijdelijke casino in de Westendelaan verder uitbaten. “Tegen die datum zal het nieuwe casinoproject klaar zijn. Om de succesvolle uitbating intussen verder te verzekeren, hebben de gemeente en Napoleon Sports & Casino de afspraken onder de lopende overeenkomst bevestigd”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker).

Napoleon Sports & Casino, dat opereert onder de nv ECK, baat sinds september 2017 de tijdelijke speelzaal in het sporthotel aan de Westendelaan uit. De speelzaaluitbater maakte ook deel uit van het consortium dat de bouw en exploitatie van het nieuwe casino op de zeedijk van Middelkerke toegewezen kreeg. In afwachting van de bouw van het nieuwe casino had Napoleon Games het personeelsbestand van het oude casino overgenomen en zich tijdelijk gevestigd in het gebouw langs de Westendelaan. Het gemeentebestuur Middelkerke had eerder de projectovereenkomst voor het casinogebouw met Testerep–Willemen nv beëindigd. Gelet op de verbondenheid tussen de bouw en de uitbating, kan deze beëindiging ook een impact hebben op de concessieovereenkomst.

“Continuïteit”

“Wij en het gemeentebestuur willen in afwachting van de realisatie van het nieuwe casinoproject, onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en de continuïteit in de speelzaaluitbating en de tewerkstelling van de 58 casinowerknemers", zegt Tom De Clercq, CEO van Napoleon Sports & Casino. “Daarom hebben partijen zich in het kader van de lopende overeenkomst geëngageerd om de tijdelijke uitbating te verzekeren tot het nieuwe project operationeel is.” De jaarlijkse concessie bedraagt 100.000 euro.

Nieuw casino

Tot 30 juni 2022 zal ECK het tijdelijke casino dan ook verder uitbaten. “Tegen dan hopen we het nieuwe casinoproject klaar te hebben”, gaat burgemeester Dedecker door. “Ondertussen wordt de nieuwe selectieleidraad voor een speelzaalconcessie vanaf 1 juli 2022 voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf vrijdag kunnen kandidaat-exploitanten op basis van de goed te keuren selectieleidraad, hun kandidatuur indienen. Daarna kunnen de geselecteerde kandidaat-exploitanten op basis van de gunningsleidraad hun offerte indienen. Met deze stap is het parcours tot het realiseren van een nieuw eigentijds, functioneel en realistisch casinoproject voor Middelkerke ingezet. “Het gemeentebestuur houdt de regie van het project in handen, wordt eigenaar van het gebouw en koppelt de realisatie volledig los van de uitbating. Voor de uitbating van de speelzaal wordt - zoals eerder vermeld - een andere opdracht uitgeschreven.” In het nieuwe casino moet er ruimte zijn voor horecafaciliteiten en een modulaire evenementenzaal voor socio-culurele activiteiten of grootschalige televisieproducties. “Kandidaat-bouwers moeten ook veel aandacht hebben voor de buitenaanleg en de integratie van het gebouw met de zeedijk. Het gemeentebestuur blijft eigenaar van het gebouw en financiert de bouw ook zelf. Die kosten zullen volledig gedekt worden door inkomsten uit de verschillende uitbatingsconcessies”, besluit Dedecker. Kandidaat-deelnemers mogen hun kandidatuur indienen tot en met maandag 2 september.