Naast kunst pakt Leffingeleuren ook uit met performance in dorpskerk

26 augustus 2019

17u37 3 Middelkerke Tijdens de laatste dag van Leffingeleuren, op zondag 15 september, kan je om 18 uur in de dorpskerk terecht voor een unieke performance van evenwichtskunstenaar Kasper Vandenberghe.

Het gaat hard voor Leffingeleuren. Nadat afgelopen weekend nog twee kunstwerken werden voorgesteld van de Nederlander Zoro Feigl, kondigt de festivalorganisatie nu ook een performance aan in samenwerking met Theater Aan Zee. ‘Calculated Risk’, zo heet de voorstelling van evenwichtskunstenaar Kasper Vandenberghe. Ze bestaat uit drie innig met elkaar verweven delen: een ritueel, een installatie en een verhaal. Het parcours vormt een poëtische zoektocht naar hoeveel kwetsbaarheid we vandaag nog bij onszelf kunnen toelaten en hoe we die kwetsbaarheid ook als een kracht kunnen begrijpen. Vandenberghe danst op de slappe koord tussen twee diepmenselijke verlangens. Voor het ritueel klautert hij in een beschermend pak op een stelling naar boven om zich vervolgens als een steen naar beneden te laten vallen van 4,20 meter hoogte. De installatie maakt het monnikenwerk achter Vandenberghe’s meticuleuze onderzoek naar vallen en opstaan zichtbaar. En tijdens zijn verhaal gaat Vandenberghe in op uiteenlopende aspecten van het ingecalculeerde risico. Door een vertraagde montage van zijn valbeweging, verschijnt Vandenberghe’s volledige onderneming opeens in een ander licht. De toegang bedraagt 2,5 voor mensen zondag- of weekendticket voor Leffingeleuren. Wie geen ticket heeft, betaalt 5 euro in voorverkoop voor de voorstelling. Aan de deur tellen bezitters van een polsbandje drie drankbonnen neer als toegang (ter waarde van 3,75 euro) of vijf drankbonnen (ter waarde van 6,25 euro) voor wie geen bandje bezit.