N-VA-oppositieraadslid Anthony Goethaels: “N-VA is Jean-Marie dankbaar, maar in de gemeenteraad blijf ik kritisch” Timmy Van Assche

27 mei 2019

14u26 0 Middelkerke Toch wel een opmerkelijke situatie in Middelkerke. N-VA zit in de gemeenteraad in de oppositie, maar het is burgemeester Jean-Marie Dedecker die als onafhankelijke lijstduwer het verlies van de partij wist te beperken. “Het is inderdaad een aparte situatie, maar je moet gemeentepolitiek kunnen loskoppelen van nationale verkiezingen", reageert Anthony Goethaels, oppositieraadslid voor N-VA.

Dedecker pakte zo maar eventjes 40.781 voorkeurstemmen voor de Kamer, lijsttrekker Sander Loones klokte af op 44.070 stuks. De twee zitten bij de top vijf van meeste West-Vlaamse voorkeurstemmen. Toch bevindt N-VA zich op gemeentelijk niveau in de oppositie met één verkozene, Anthony Goethaels. “Het is inderdaad een aparte situatie”, knipoogt Goethaels, die 4.646 voorkeurstemmen haalde op de Vlaamse opvolgerslijst. “Niemand zal betwisten dat Jean-Marie Dedecker het uitstekend heeft gedaan. Hij zit dan ook in een goeie flow. Zonder hem hadden we wellicht lager gescoord. Het was dan ook belangrijk om met hem een mogelijke linkse tsunami tegen te houden. Maar we moeten we de gemeentepolitiek loskoppelen van de nationale politiek. Ik zal in de gemeenteraad dus kritisch blijven voor zijn beleid.”