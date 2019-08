Muziekclub De Zwerver kondigt druk najaar aan met onder andere exclusief optreden The Low Anthem Timmy Van Assche

28 augustus 2019

15u53 0 Middelkerke Muziekclub De Zwerver presenteert, enkele weken voor de start van haar muziekfestival Leffingeleuren, al enkele interessante optredens voor de laatste drie maanden van dit jaar.

Gloednieuw is de aankondiging dat de Amerikaanse band The Low Anthem haar klassieker uit 2009 ‘Oh My God Charlie Brown’ exclusief in De Zwerver komt brengen op zondag 1 december. Ook nieuw is de komst van Dead Man Ray op vrijdag 1 november. De onverwachte comeback van onder meer Rudy Trouvé en Daan Stuyven brengt hen naar verschillende Belgische clubs, waaronder dus ook naar Leffinge. Bluesfans noteren maar beter de komst van Walter Trout op dinsdag 22 oktober en de talentvolle Hamish Anderson op dinsdag 1 oktober in de gaten.

Samenwerking KAAP

De Zwerver gaat twee keer aan samenwerking met KAAP aan en haalt daarmee een flinke streep afrofuturism binnen. Het Amerikaans-Ghanese Onipa komt op zaterdag 5 oktober naar Vrijstaat O., op vrijdag 11 oktober staat het jazzy Idris Ackamoor & the Pyramids in de Zwerver. Met The Long Ryders komt een opmerkelijke naam uit de roots en country naar Leffinge op zondag 3 november. Voor het eerst in meer dan dertig jaar brachten ze een nieuwe plaat uit.

Belgische namen

Met SX op vrijdag 6 december, Erickson-Delcroix en The Golden Glows op donderdag 7 november en Laguna op vrijdag 18 oktober staat weer heel wat talent van eigen bodem geprogrammeerd. Azmari mag overigens het voorprogramma van Idris Ackamoor verzorgen. Het najaar begint echter met comedy op zaterdag 28 september, wanneer Piv Hulvuv zijn show ‘Vinylvreter’ presenteert. Niet onbelangrijk: met vrijdag 22 november is er een nieuwe datum voor het uitgestelde concert van The Sheila Divine. Alle info en details: www.leffingeleuren.be