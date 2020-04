Muziekclub De Zwerver heeft enkele nieuwe data gevonden voor uitgestelde concerten Timmy Van Assche

29 april 2020

17u21 0 Middelkerke De Zwerver, de bekende muziekclub in de Middelkerkse deelgemeente Leffinge, heeft nieuwe data gevonden voor enkele uitgestelde concerten. De Zwerver moest de afgelopen weken tal van optredens annuleren en verplaatsen door het coronavirus. Tot en met 30 juni zijn sowieso alle concerten afgelast.

Het optreden van Anna Burch wordt verplaatst naar zaterdag 3 oktober. Niklas Paschburg en Mirek Coutigny vinden hun weg naar het podium op woensdag 28 oktober. En voor Old Time Relijun werd zondag 1 november geprikt. Chuck Prophet & The Mission Express staan op woensdag 3 februari 2021 op de planken.

Voor een hele reeks optredens wordt nog naar een nieuwe datum gezocht: Jerome en Sir Luke, Cassels, Shore Shot en Kunde, Dylan Leblanc, Garret T. Capps, Frankie & The Witch Fingers, Anna Popovic en tot slot Shht, Borokov Borokov en Willy Organ.

Voor de optredens van Bambara (21 mei), Ouzo Bazooka (24 mei) en The Stroppies (30 mei) werd geen nieuwe datum gevonden omdat er onduidelijkheid is over een nieuwe tournee.

“We bekijken met de artiesten of we de concerten kunnen verplaatsen naar een latere datum. We geven hiervoer zo snel mogelijk duidelijkheid. Alle ticketkopers worden ook per mail ingelicht over de wijzigingen van hun concert. Eerder verkochte tickets blijven wel geldig op een nieuwe datum”, geeft De Zwerver mee.