Musicalvereniging Starlight kaap twee mooie theaterprijzen weg Timmy Van Assche

08 juli 2019

15u10 0 Middelkerke Met haar musical Reinaert won de Middelkerkse vereniging Starlight maar liefst twee theaterprijzen.

Tijdens het theaterfestival ‘Spots op West’ in Westouter werden gisteren voor de allerlaatste keer de prijzen van het Gouden Meeuw-festival van OpenDoek uitgereikt, de overkoepelende organisatie voor amateurtheater. Starlight Musical Productions nam al voor de vierde keer deel aan deze provinciale wedstrijd, dit keer met hun eigen musical Reinaert naar het Middelnederlandse dierenepos ‘Van den vos Reynaerde’. “De eigentijdse versie van het verhaal over de sluwe vos waarin de auteur de draak steekt met de hypocriete, feodale maatschappijstructuur en de juridische consequenties daarvan kon de jury blijkbaar echt wel bekoren”, laat ondervoorzitter Rudy Baert weten. “We sleepten maar liefst twee Gouden Meeuwen in de wacht. Een eerste Gouden Meeuw werd toegekend aan componist Thomas Vanhauwaert, die alle muziek schreef voor Reinaert en het live-orkest dirigeerde tijdens de voorstellingen. Een tweede Gouden Meeuw bekroonde de inspanningen van de vrijwilligers van de grime en van de kostumering. Deze twee prijzen zetten een kroon op het tienjarig bestaan van onze musicalvereniging.”