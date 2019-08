Motorfietser rijdt in op auto, man kom er met lichte verwondingen vanaf Bart Boterman

25 augustus 2019

13u56 3 Middelkerke De Spermaliestraat in Middelkerke was zondag tussen 10.15 en 11 uur afgesloten voor verkeer door een ongeval tussen een motorfiets en een personenwagen. De motorfietser, een 56-jarige man uit Vorselaar, raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde nabij de Slijpebrug. Volgens de politie van Middelkerke stopte een auto, van het merk Peugeot, aan de Brouwerijhofstraat om een ander voertuig te laten inslaan. Dat had de bestuurder van de motorfiets, een Honda Gold Wing, te laat opgemerkt. De man uit Vorselaar kon niet tijdig stoppen en reed in op de Peugeot. Hij kwam stevig ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen. De 23-jarige bestuurster van de Peugeot, een vrouw uit Aalst, bleef ongedeerd. De politie deed de nodige vaststellingen en liet de motorfiets takelen. Het gedeelte van de Spermaliestraat was rond 11 uur opnieuw toegankelijk voor verkeer. Er was inmiddels wat verkeershinder ontstaan.